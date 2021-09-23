Розстріл черкаського "авторитета" Козлова. ВІДЕО камер спостереження

У мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано розстріл черкаського бізнесмена Михайла Козлова. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою!