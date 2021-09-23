Новини Відео

Розстріл черкаського "авторитета" Козлова. ВІДЕО камер спостереження

70 99991
У мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано розстріл черкаського бізнесмена Михайла Козлова. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вбивства зафіксували камери спостереження, розташовані в кафе і на вулиці.

Нагадаємо, інцидент стався вранці 22-го вересня в центрі Черкас по вулиці Байди Вишневецького, 32. Козлов був важко поранений і помер дорогою в лікарню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • jklpqrs
    В ООН про убитого ни слова
  • jklpqrs
    то же, что и о неубитом кореше по кварталу.
  • Сергій Ге
    Чогось Шифера не так розстріляли... Що говорить що корєша Зелі ніхто вбивати не хотів.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини