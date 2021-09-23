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"Щоб російський народ міг нормально існувати, Україна має бути зруйнована": ОПЗЖ привітала з перемогою "Єдину Росію" від якої в Держдуму обрався терорист Бородай. ВIДЕО

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Російський терорист, перший ватажок угруповання "ДНР" Олександр Бородай став депутатом Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії" і закликав вжити всіх заходів для руйнування української державності і приєднання українських територій до Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі розповідає український журналіст Денис Казанський і публікує частину інтерв'ю новообраного російського депутата.

"Для того, щоб російський народ, російська держава мала б можливість нормально існувати, українська держава, точніше - імітація державності, яка називається нинішньою незалежною Україною, має в той чи інший спосіб бути зруйнована ... І російські, абсолютно російські землі, які ми називаємо Новоросією, повинні рано чи пізно, я сподіваюся, що рано, незабаром, увійти до складу Російської Федерації", - говорить Бородай в інтерв'ю колишньому українському журналісту, а нині російському пропагандисту Олександру Чаленку.

"Ну, і вишенька на торті. Ось цю саму партію "Єдина Росія", з такими депутатами, які відкрито закликають до збройної агресії проти нашої країни, вчора на своєму офіційному сайті привітала з перемогою на виборах партія ОПЗЖ. Наші українські депутати з партії Медведчука вітають прихід до влади в Росії людей, які відкрито брали участь у війні проти України і закликають до знищення і збройного захоплення нашої країни. Депутати Медведчука вітають вбивць українців. Це вже навіть не зрада. Це в чистому вигляді людоїдство", - говорить Казанський.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
  • 18c49ed2
  • Ревизор
    Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

    Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

    А есть единственное - "русский" это прилагательное (!)

    И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

    Российская империя прирастала территориями и народами. расширялась войной, захватывая и порабощая.

    И если посмотреть в прошлое, то можно с удивлением заметить, что еще каких-то пятьсот лет назад о "руссих" как о национальности никто слыхом не слыхивал!

    Были русы, были русины, встречалось более обобщенное понятие руський (от слова Русь).

    С 1340 года уже существовало Русское королевство (или Русское воеводство) со столицей во Львове (!), до 1772 года, пока не было поглощено Австрийской империей.

    Современные российские историки не любят об этом вспоминать, хотя то Русское государство было приличным по размерам и числу жителей.

    Интересным есть артефакт - перепись населения Российской империи (1897), где графа национальность отсутствовала как вопрос)

    Но были другие важные вопросы: язык и религия.

    В частности, перепись 1897 года стала первой и единственной всеобщей переписью населения Российской империи. Она обошлась государству в семь миллионов рублей. Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг) под общим заглавием "Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года

    По родному языку население распределилось так:

    - 79,86 % индоевропейцы (!),

    - 14,06 % урало-алтайцы,

    - 4,0 % семиты,

    - 1,97 % изолированные по языку народности,

    - 0,07 % культурные народы крайнего востока.

    Конфессионно империя была представлена:

    - 69,9 % православными и старообрядцами,

    - 10,8 %, мусульманами

    - 8,9 %католиками

    - 4,8 % протестантами

    - 4,0 % иудеями

    - 0,3 %буддистами

    о "русских" нигде ни слова.

    Да и историки изрядно переписали история северян.

    Например, Вы знали, что Иван Грозный (великий князь московский, правивший с 1547 по 1584 год) был азиатом?

    И хотя он считается потомком Рюриковичей, в его крови все же течет азиатская кровь.

    Матерью Грозного была Елена Глинская.

    По мужской линии она была внучкой Мансур-Кията - старшего сына золотоордынского наместника Мамая и дочери хана Золотой Орды Бильзебека.

    Тогда браки - были одним из способов наладить дипломатические связи

    Можно и дальше углубляться в историю, как Петр-1 хакнул название "Русь", приватизировав и переписав историю.

    Ведь до него эти земли назывались "Московия", а еще раньше "Тартария". И сохранились сотни карт это подтверждающие (даже у меня дома есть оригинал такой

    А "монголо-татарское иго" было придумано для оправдания того, что вытворяла Российская империя.

    В зависимости от политической конъюнктуры, раньше "иго" называли "татаро-монгольским", теперь - "монголо-татарским", хотя в полумиллионном войске Чингисхана в 13 веке (!) не могло быть больше монголов, чем их было всего на всей Земле))

    Российская империя разрасталась, увеличивалась территориями и захваченными народами.

    За русской армией всегда спешили чиновники министерства образования и православные священники: одни переучивали людей говорить по-русски, вторые - обращали в государственную религию.

    Это было важно, потому что православный, после реформы церкви, подчинялся в первую очередь царю-императору (!), главе Русской Православной Греко-Кафолической Церкви, как до большевиков называлась РПЦ.

    Ну и конечно, чиновники, собиравшие подать с завоеванного населения.

    Тогда было четкое разделение жителей Российской империи на православных и "бусурман", было принято официальный термин "туземцы", для которых строили "русско-туземные школы", с тем, чтобы языковая ассимиляция проходила быстро и под контролем.

    Будущую массу жителей Российской империи, вне культур и корневых языков формировало крепостничество - с 1497 по 1861 годы.

    И почти за 400 лет сложилось послушное и безвольное население, забывшее собственную культуру и языки предков, традиции и обряды.

    Что бы резюмировать, вспомним, что историю пишут победители. И ее переписывали множество раз, правда, только у себя, и так нелепо, что даже национальность не могли правильно сформулировать))

    Ну и не забываем, что день Крещения Руси, пышно празднуемый северянами к нынешней Российской Империи не имеет никакого отношения.

    Крещение Руси - термин, под которым подразумевается введение в Киевской Руси христианства в 988 году, когда до основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким оставалось 150 леи))

    Теперь и Вы живите с этим.

    Анатолий Амелин
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