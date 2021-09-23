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Опозиція заблокувала трибуну ВР. ВIДЕО

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Після перерви Верховна Рада приступила до розгляду законопроєкту 5599 про олігархів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Представник Президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що оскільки цей законопроєкт визначений президентом як першочерговий, його потрібно розглянути за процедурою Ad hoc зі скороченням процедури розгляду удвічі.

"За" відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

Після обговорення та голосування за процедуру розгляду законопроєкту депутати почали активно підтягуватися до президії ВР і заблокували трибуну. Представники опозиції почали звинувачувати головуючого на засіданні Руслана Стефанчука в порушенні регламенту.

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"Колеги, це не шоу, займаємо свої місця" - заявила віцеспікерка Олена Кондратюк.

Топ коментарі

  • Amber
    На мій погляд, у ВР єдина опозиційна партія , це ЄС Солідарність !
  • Александр Лихошва
    Информация специально так и подаётся, всю оппозицию под одну гребенку, мол президент хочет как лучше, а оппозиция хочет для народу только плохое
  • Чайка Київ
    зЕВатніца демонструє напрямок інтересів плісняви. Китай та кацапи.
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