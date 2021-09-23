"Напівзірвану операцію можна було перетворити на "плюс", опублікувавши її матеріали. Люди розуміють, що операція була і заперечення має вигляд провалу", - Грозєв про "Вагнергейт". ВIДЕО

Найбільшою помилкою в історії з затриманням "вагнерівців" головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв називає те, що українська влада почала заперечувати її проведення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

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"Найбільша помилка це те, що замість того, щоб навіть напівзірвану операцію перетворити на величезний "плюс" для України, називаючи цю операцію операцією і публікуючи відразу ці дзвінки - там тисячі хвилин самозізнань цих найманців, які підтвердили б усі версії України з приводу інвазії з боку Росії, дали б додаткову доказову базу багатьом судовим справам, які зараз йдуть, включно в Гаазі і Страсбурзі і, для мене важливіше всього було, показати наскільки принизлива ця операція була для російських спецслужб тому, що все це пройшло повз них - вони не зрозуміли ... Провал - це вже оцінка, яка дається після того, як все вже трапилося. Після того, як почалося заперечення, що така операція була. Це вже склалася в суспільстві оцінка. А можна було не називати операцію такою, що провалилася. Можна було сказати, що, мовляв, ми не довели її до кінця, але зібрали достатньо доказів, зібрали достатньо таких відомостей, що принижують Російську Федерацію і її спецслужби і ось ми їх публікуємо. Якби так було зроблено, то це, на мою особисту думку, було б успіхом, а зараз коли заперечується, що вона була, а більшість людей розуміють, що вона була - це не має вигляд успіху", - сказав Грозєв.

Зараз, коли проведення спецоперації заперечується Україною, Грозєв готовий сперечатися лише з тим, що затриманню "вагнерівців" могла перешкодити ФСБ.

"У чому я не згоден і готовий сперечатися: що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, очорнити її на останньому етапі. Цьому суперечать всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове. ФСБ нічого не знала", - повідомив розслідувач.

Повне інтерв'ю Грозєва:

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