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Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохоронці прочісують ліс, оглядають дно водойм і відпрацьовують найближчі до місця обстрілу населені пункти.

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські, нацгвардійці і співробітники ДСНС обстежують понад 430 га лісу.

"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрільця, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувалися в радіусі місця злочину", - сказано в повідомленні.

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Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 01
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 02
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 03
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 04
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 05
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 06
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 07
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 08
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 09
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 10

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Топ коментарі

  • Sergei Sergei 76430643
    Чтобы эти твари за наших бойцов на фронте так переймались.
  • Scorpman Y
    долп*ойбы клоуна продолжают цирк))
    иммитация бурной деятельности.. каждый день на фронте гибнут и получают ранения украинцы - а клоуну абсолютно наплевать на это...
    Или они что, реально "думают" что оружие в воду выбросили?
    или под водой "визитку Яроша Порошенко" хотят найти?))
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    было бы смешно, НО весь этот дурдом за наши деньги..
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