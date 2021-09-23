Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці прочісують ліс, оглядають дно водойм і відпрацьовують найближчі до місця обстрілу населені пункти.

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські, нацгвардійці і співробітники ДСНС обстежують понад 430 га лісу.

"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрільця, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувалися в радіусі місця злочину", - сказано в повідомленні.

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