Пораненого бійця 24-ї ОМБ Дячишина відправили на реабілітацію в госпіталь у Львові. ВIДЕО

Російський снайпер поранив воїна 24-ї ОМБ імені короля Данила Андрія Дячишина в голову. Боєць провів у реанімації 23 дні, з яких майже половину - в комі.