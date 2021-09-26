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"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли?": перепалка Милованова і Друзенка в прямому ефірі. ВIДЕО

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Юрист і блогер Геннадій Друзенко у прямому ефірі політичного токшоу посварився з радником керівника Офісу Президента Тимофієм Миловановим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Милованов звинуватив Друзенка в популізмі.

"Я старший чоловік з науковими ступенями", - сказав Друзенко.

Милованов йому відповів, що це ейджизм.

"Так я не кажу, що ви молокосос? Не кажу", - сказав він.

На думку Друзенка, Милованов поводиться як "серед папуасів". У відповідь Милованов закликав його не переходити на особистості.

"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам дуже просто", - запевнив Друзенко.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Вона навіть нічого свого не вигадала. Тупо скабєєвщину передрала.
  • Nik Home 379c842c
    Меня больше всех раздражает брехливая обоссанная жаба мосийчучка... от неё гавном воняет.
  • Ан Мур
    а коли їй нагадують за це у FB - тупо ображається на Порошенка і бреше на Ірину Геращенко.
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