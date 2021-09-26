"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли?": перепалка Милованова і Друзенка в прямому ефірі. ВIДЕО
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Юрист і блогер Геннадій Друзенко у прямому ефірі політичного токшоу посварився з радником керівника Офісу Президента Тимофієм Миловановим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Милованов звинуватив Друзенка в популізмі.
"Я старший чоловік з науковими ступенями", - сказав Друзенко.
Милованов йому відповів, що це ейджизм.
"Так я не кажу, що ви молокосос? Не кажу", - сказав він.
На думку Друзенка, Милованов поводиться як "серед папуасів". У відповідь Милованов закликав його не переходити на особистості.
"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам дуже просто", - запевнив Друзенко.