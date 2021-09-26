"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли?": перепалка Милованова і Друзенка в прямому ефірі. ВIДЕО

Юрист і блогер Геннадій Друзенко у прямому ефірі політичного токшоу посварився з радником керівника Офісу Президента Тимофієм Миловановим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Милованов звинуватив Друзенка в популізмі.

"Я старший чоловік з науковими ступенями", - сказав Друзенко.

Милованов йому відповів, що це ейджизм.

"Так я не кажу, що ви молокосос? Не кажу", - сказав він.

На думку Друзенка, Милованов поводиться як "серед папуасів". У відповідь Милованов закликав його не переходити на особистості.

"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам дуже просто", - запевнив Друзенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радник глави ОП Милованов після удару в око від Данилюка. ФОТО ДНЯ

Дивіться: Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець. ФОТОрепортаж