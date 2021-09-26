Білоруські патріоти атакували з безпілотників базу ОМОН узурпатора Лукашенка. ВIДЕО

У Мінську білоруські патріоти скинули з дрона дві ємності із запальною сумішшю на будівлю ОМОН на вулиці Героїв 120-ї дивізії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в телеграм-каналі "Буслы ляцяць"

"Повідомляємо про успішне закінчення операції відплати.

Об'єкт: база ОМОН, вул. Героїв 120-ї дивізії, Мінськ.

Група "Чорний Бусел" скинула з великої висоти дві п'ятилітрові ємності із запальною сумішшю. Інтервал - близько 20 секунд. Влучення в ціль супроводжувалося гучними оплесками і спалахами. У сусідніх омонівських будинках прокинулося все зміїне кубло.

Стрілками на карті позначені влучення.

Хвалена луківська ППО не в змозі прикрити навіть напханий режимними об'єктами район.

Усі відомчі об'єкти МВС, нерухомість, автомобілі карателів є потенційними цілями наступних акцій. Наполегливо рекомендуємо не паркувати особистий автотранспорт в районі таких об'єктів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Білоруські силовики катували, гвалтували та вбивали затриманих на масових протестах, - ООН

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також: Режим Лукашенка використовує мігрантів як гібридну зброю проти ЄС, - президент Євроради Мішель