Білоруські патріоти атакували з безпілотників базу ОМОН узурпатора Лукашенка. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в телеграм-каналі "Буслы ляцяць"
"Повідомляємо про успішне закінчення операції відплати.
Об'єкт: база ОМОН, вул. Героїв 120-ї дивізії, Мінськ.
Група "Чорний Бусел" скинула з великої висоти дві п'ятилітрові ємності із запальною сумішшю. Інтервал - близько 20 секунд. Влучення в ціль супроводжувалося гучними оплесками і спалахами. У сусідніх омонівських будинках прокинулося все зміїне кубло.
Стрілками на карті позначені влучення.
Хвалена луківська ППО не в змозі прикрити навіть напханий режимними об'єктами район.
Усі відомчі об'єкти МВС, нерухомість, автомобілі карателів є потенційними цілями наступних акцій. Наполегливо рекомендуємо не паркувати особистий автотранспорт в районі таких об'єктів", - йдеться в повідомленні.