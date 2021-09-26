"Величезні марали просто", - Путіна і Шойгу в тайзі ледь не збило стадо оленів. ВIДЕО

Президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони РФ Сергія Шойгу під час відпочинку в тайзі ледь не збило стадо маралів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Гордон, посилаючись на ЗМІ російських пропагандистів.



В опублікованому відео Путін сам розповідає про інцидент.

"Величезні марали просто, я таких ще не бачив. Добре, що в нас не в'їхали, ледь нас не збили. І на такій швидкості величезній", - сказав президент РФ.

Він додав, що такі олені могли б виступати на Олімпійських іграх.

"Рівних би не було", - зазначив Путін.