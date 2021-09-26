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"Величезні марали просто", - Путіна і Шойгу в тайзі ледь не збило стадо оленів. ВIДЕО

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Президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони РФ Сергія Шойгу під час відпочинку в тайзі ледь не збило стадо маралів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Гордон, посилаючись на ЗМІ російських пропагандистів.

В опублікованому відео Путін сам розповідає про інцидент.

"Величезні марали просто, я таких ще не бачив. Добре, що в нас не в'їхали, ледь нас не збили. І на такій швидкості величезній", - сказав президент РФ.

Він додав, що такі олені могли б виступати на Олімпійських іграх.

"Рівних би не було", - зазначив Путін.

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Solomon c5c4359c
    Олени напали на оленей.
  • Прощай немытая раССея
    Тяжело было оперативникам ФСБ в оленьих шкурах такую массовку изображать...
    После такой оценки от Пукина, вполне вероятно, что пара этих "маралов" получит внеочередное звание...
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