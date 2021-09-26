Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Угруповання "Талібан" повісило кілька мертвих тіл на будівельних кранах в місті Герат, на заході Афганістану. УВАГА: відео та фото не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям із слабкою психікою!

Як передає Цензор.НЕТ, посилаючись на "Радіо Свобода", про це повідомляють місцеві ЗМІ і свідки.

Британський мовник BBC із посиланням на двох місцевих репортерів заявив, що тіла чотирьох осіб, обвинувачених у викраденні, повісили в декількох районах Герата.

Афганська газета Hasht-e Sobh також повідомляє, що тіла кількох чоловіків, обвинувачених у викраденні, виставили в декількох районах міста. У повідомленні йдеться, що ймовірні викрадачі були вбиті під час стрілянини з талібами.

Місцевий житель Вазір Ахмад Седдікі, який керує аптекою поблизу головної площі в Гераті, розповів Associated Press, що чотири тіла принесли на площу, а три тіла перенесли на інші площі міста для демонстрації. За словами Седдікі, таліби оголосили на площі, що чотирьох убитих викрили під час викрадення і їх вбила поліція.

Заступник губернатора провінції, член "Талібану" Мавлаві Шир Ахмад Амар заявив, що чоловіків убили під час прямих сутичок з бійцями "Талібану" після викрадення торговця і його сина, яких згодом звільнили.

"Їхні тіла повісили на площах міста як приклад для інших викрадачів. Їх повісили, щоб ніхто не наважився на такий злочин", - сказав він агентству dpa.

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На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно заплямоване кров'ю тіло чоловіка в ланцюгах, повішене на кран на, як здається, головній площі міста Герат. Також можна побачити, як багато людей знімають це на свої мобільні телефони.

Зяулхак Джалалі, призначений талібами начальник районної поліції в Гераті, підтвердив, що таліби врятували батька і сина, яких викрали четверо викрадачів після стрілянини. Він сказав, що викрадачі поранили бійця "Талібану" і цивільного, але "чотири (з них. - Ред.) загинули під час перехресного вогню".











Один із засновників "Талібану" і головний правозастосовник його суворої інтерпретації ісламського законодавства під час попереднього правління угруповання, мулла Нуруддін Турабі заявив цього тижня агентству Associated Press, що радикальний рух знову буде вдаватися до страт і ампутації рук, хоча, можливо, не публічно.

Під час панування талібів в Афганістані з 1996 по 2001 рік таліби були відомі тим, що карали злочини публічним побиттям, публічно забивали людей камінням та ампутували кінцівки.

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