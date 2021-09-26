Закон від Зе проти Порошенка, замах на Шефіра, слуги народу проти Разумкова | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #22. ВIДЕО

Друзі та подруги, вітаємо вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥🔥 Яким мав би бути чесний закон про олігархів від Зеленського? Де кращі дороги – в Києві чи Нью-Йорку? І нарешті – що чекає на Дмитра Разумкова у Зе-команді?

🔴 Зеленський, дороги і замах на Шефіра

Першого підсвинка дуже хотілося вручити панові Володимиру Зеленському за його пікантне почуття гумору, проте нагорода знайшла інших героїв.

🟠 Закон про олігархів, або Зе проти Порошенка

Який вигляд міг би мати закон президента Зеленського про олігархів? Десь такий:

"1. Олігархом в Україні вважається Петро Олексійович Порошенко.

2. Рішення про визнання Петра Олексійовича Порошенка олігархом ухвалює РНБО. РНБО очолюю я. Тобто, Зе".

🟢 Разумков і майбутнє

Як там поживає Дмитро Разумков, чому його не запросили в Трускавець і чи означає це його політичну смерть?

🟡 ОПЗЖ і "русский мир"

А фінальний підсвинок дістається ОПЗЖ – за чесність. Перший раз ОПЗЖ публічно визнала, що терористи Донбасу служать безпосередньо Російській Федерації!

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Програма "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.