Закон від Зе проти Порошенка, замах на Шефіра, слуги народу проти Разумкова | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #22. ВIДЕО
🔴 Зеленський, дороги і замах на Шефіра
Першого підсвинка дуже хотілося вручити панові Володимиру Зеленському за його пікантне почуття гумору, проте нагорода знайшла інших героїв.
🟠 Закон про олігархів, або Зе проти Порошенка
Який вигляд міг би мати закон президента Зеленського про олігархів? Десь такий:
"1. Олігархом в Україні вважається Петро Олексійович Порошенко.
2. Рішення про визнання Петра Олексійовича Порошенка олігархом ухвалює РНБО. РНБО очолюю я. Тобто, Зе".
🟢 Разумков і майбутнє
Як там поживає Дмитро Разумков, чому його не запросили в Трускавець і чи означає це його політичну смерть?
🟡 ОПЗЖ і "русский мир"
А фінальний підсвинок дістається ОПЗЖ – за чесність. Перший раз ОПЗЖ публічно визнала, що терористи Донбасу служать безпосередньо Російській Федерації!
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Програма "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.