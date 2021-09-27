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Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі, - ексголова МЗС Клімкін. ВIДЕО

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель не працюватиме на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Меркель не є фанатом "Північного потоку-2". У неї багато планів, є багато спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. І плюс для неї це дуже емоційна історія, вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні, і зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим. Крім того, відомо, що Меркель для себе не концентрує увагу на грошах, вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація - те, що в неї є", - сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. Після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку.

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Топ коментарі

  • belge
    Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть!!

  • Підлога Маккартні
    Зеленский своим выборцам ваще в глаза ссыт и ничего
  • Василий Лещ


    Колись я вірив, що путлер спричинив війну. Але з часом зрозумів, що це свідома воля росіян. Їх бажання забрати все у слабшого і поділити. І вони вперто обирають того гопника в краватці, що втілює їх прагнення в життя. Ми не такі.

    Пам'ятайте російський підводний човен" Курськ ", який "она утонула", а її загиблий екіпаж, за словами Путіна, був одружений на "десятидоларовых шлюхах"?

    Родичам екіпажу виплатили компенсацію в розмірі зарплатні за 10 років.

    Один із загиблих моряків був родом з глухого провінційного російського села з незбагненною навіть для нас, в "голодній Україні", убогістю, розрухою і безвихіддю.

    Знаєте, що сталося, коли старенькі батьки матроса отримали гроші (своєю сім'єю він обзавестися не встиг)?

    Їх люто зненавиділа все село. Про це дізналися російські журналісти, які розслідували долі членів екіпажу.

    Все село почала безапеляційно вимагати поділитися. Просто так. Тому що не*уй жирувати.

    Їх кілька разів били, двічі підпалювали будинок. Вдруге будинок згорів дотла, і їм довелося виїхати, тому що їх пообіцяли вбити. За те, що не поділилися з односельцями грошима, отриманими за загибель єдиного сина...

    Слухаючи цей жах, я згадав як на колінах жителі зустрічали в українських селах машини з тілами загиблих українських воїнів.

    І зрозумів, чому добросусідство між нами практично неможливо.

    Між нами прірва.

    Дмитро Кошка
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