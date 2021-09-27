Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі, - ексголова МЗС Клімкін. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не працюватиме на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Меркель не є фанатом "Північного потоку-2". У неї багато планів, є багато спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. І плюс для неї це дуже емоційна історія, вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні, і зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим. Крім того, відомо, що Меркель для себе не концентрує увагу на грошах, вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація - те, що в неї є", - сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. Після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку.

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