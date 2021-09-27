Емоційне виконання гімну України гравцем "Вереса" Панасенко перед матчем УПЛ з "Шахтарем". ВIДЕО
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Атакуючий півзахисник рівненського "Вереса" дуже емоційно заспівав гімн України перед матчем його команди з одним з лідерів українського футбольного чемпіонату донецьким "Шахтарем".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент гімну України у виконанні українського спортсмена опублікований в соцмережах.
Панасенко народився в Дніпрі і останні два сезони грає в рівненській команді, а до цього грав у чемпіонаті першої та другої ліги за команди з Миколаєва, Дніпра, Харкова, Черкас, Горішніх Плавнів. У першій і другій лігах провів понад 200 матчів і забив 20 м'ячів у ворота суперників.
Матч із "Шахтарем" в 9-му турі УПЛ команда Панасенка програла з рахунком 4:1.