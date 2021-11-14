ДБР проти Лероса, Зе на позитиві і страждання Гордона: новий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Героїчне ДБР із розкритим "злочином століття", вечеря "найвеличнішого лідера сучасності" та зажурені Гордон і Комаровський.

Усе це - в свіжому "Легко-шоу" з Богданом Буткевичем на ютуб-каналі Цензор.НЕТ.

В сьогоднішньому іронічному меню - знову колишній "слуга" Гео Лерос, а також дотепи на злобу дня: про лохів і не тільки - від Миколи Воськала, Юрка Космини і Богдана Процишина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кому загрожує Рошен і як воюють за Киву? - у новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

В рубриці #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаєва зібрала найодіозніших проросійських політиків - від Медведчука до Киви.

А на десерт в "Легко-шоу" особливий гість - Андрій Riffmaster Антоненко, автор неофіційного гімну Сил спеціальних операцій "Тихо прийшов, тихо пішов".

Андрій Антоненко - поет, музикант, засновник і фронтмен гурту Riffmaster. Після початку війни на Донбасі Антоненко займався волонтерством та вивозив поранених з Донбасу. Згодом пішов на контракт у новостворені Сили спеціальних операцій, де служив до затримання у званні сержанта.

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою авторів.