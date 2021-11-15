Вперше за 3 місяці виписок з "ковідних" лікарень більше, ніж госпіталізацій, - Ляшко. ВIДЕО
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"За останній тиждень кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень також зменшилася на 13%. Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують", - зазначив міністр.
За словами Ляшка, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.
"Проте, це ще не перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - додав голова МОЗ.