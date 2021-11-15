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Вперше за 3 місяці виписок з "ковідних" лікарень більше, ніж госпіталізацій, - Ляшко. ВIДЕО

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Стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень також зменшилася на 13%. Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

"Проте, це ще не перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - додав голова МОЗ.

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Топ коментарі

  • Украина побеждает и победит
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    Украина 14.11.2021
    Население: 41 600 000
    Полностью вакцинированы: 19,5%
    Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
    Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724

    Германия 14.11.2021
    Население: 83 240 000
    Полностью вакцинированы: 67,4%
    Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
    Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54

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  • Настя Мозгова
    Как можно верить официальной статистике в стране где все покупается и продается, а уровень коррупции растет с каждым днем.
  • Ksenia VB
    Та не спішіть голосити про перемогу. Ще вся зима попереду. Минулої весни був найбільший пік захворюваності. Так що вся веселуха ще попереду.
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