"У мене комісія з МОЗу. #буть вкотре. Що ви від мене хочете?!" - головлікар миколаївської інфекційки Федорова про перевірку чиновників. ВIДЕО
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Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова нецензурно відгукнулася про перевірку чиновників МОЗу в їхній присутності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався під час телефонної розмови і зафіксований журналістами проєкту "НикВести", які транслювали перевірку на сторінці ресурсу в youtube.
"Я зателефоную пізніше. У мене комісія з МОЗу. #буть вкотре. Що ви від мене хочете?! Так, всіх після обстеження", - говорить лікар абоненту на ім'я Сергій Анатолійович і коротко відповідає йому.
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