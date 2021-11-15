"Мені 38 і я не лох", - Разумков. ВIДЕО

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував розмову українського лікаря-педіатра, телеведучого Євгена Комаровського та журналіста Дмитра Гордона, які визнали помилкою рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після перегляду відеозапису цього фрагменту розмови Гордона і Комаровського, Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" відповів на запитання чи він почувається лохом.

"Перефразовуючи класика, знаєте... Мені 38 і я не лох", - сказав ексспікер.

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