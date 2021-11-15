Арестович: "Хотів би звернутися до Арсена Авакова - чи не час зустрітися і домовитися в ім'я України?" ВIДЕО
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Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович закликав різні політичні групи до єднання і, зокрема, звернувся до Арсена Авакова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Арестович заявив про таке в інтерв'ю виданню "Політека".
"Я хотів би звернутися до цих людей: "Серед вас є розумні люди". Арсен Аваков - це фігура серйозна, яка здатна мислити стратегічно. Він напевне не зацікавлений, як особа, яка досить активно боролася з російською агресією з 2014-го року і до якої у росіян довжелезний рахунок, щоб в Україну зайшли росіяни. Утім їх дії схожі на ті, що допомагають - не свідомо чи ситуативно, росіянам це зробити. Чи не час поставити все на паузу? А ще краще прийти і домовитися в ім'я України. Закінчиться період військової небезпеки.., атакуйте нас знову так, як заманеться", - сказав Арестович.