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Правоохоронці проводять обшук у нардепа ОПЗЖ Киви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура проводять обшук в будинку, "де проживає дитина" нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це повідомив сам народний депутат Кива, передає Цензор.НЕТ.

"За надуманими статтями - за мою політичну позицію, влада Зеленського проводить обшуки в будинку, де мешкає моя дитина. На мене чиниться тиск і триває системне кримінальне переслідування. Влада хоче видавити мене з країни", - заявив політик.

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Правоохоронці проводять обшук у нардепа ОПЗЖ Киви 01
Правоохоронці проводять обшук у нардепа ОПЗЖ Киви 02

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Топ коментарі

  • Zemer
    Не дают проффессорру Киве спокойно подрочить
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    откуда у ни дня не работавшего гопника дом?
  • Герхард
    Мент ставший депутатом, не смотря на явную дебильность. Украина - страна возможностей.

    США такое и не снилось.
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