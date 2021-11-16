Правоохоронці проводять обшук у нардепа ОПЗЖ Киви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура проводять обшук в будинку, "де проживає дитина" нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.
Про це повідомив сам народний депутат Кива, передає Цензор.НЕТ.
"За надуманими статтями - за мою політичну позицію, влада Зеленського проводить обшуки в будинку, де мешкає моя дитина. На мене чиниться тиск і триває системне кримінальне переслідування. Влада хоче видавити мене з країни", - заявив політик.