Нардепів на вході в Раду перевіряють на наявність COVID-сертифікатів. ВIДЕО (оновлено)
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Цензор.НЕТ
На головному вході до Верховної Ради, у тамбурі, два співробітники держохорони перевіряють документи, а вже всередині народні депутати проходять контроль безпеки.
Вакциновані парламентарі також можуть заходити за тимчасовими перепустками. Їх виготовили для зручності.
В інтерв’ю журналістам нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що на вході проходив контроль через систему "Дія" і зізнався, що також має тимчасову перепустку.
В свою чергу народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що вже вчора заходив до парламенту за новими правилами.
"Дуже просто: мене попросили показати сертифікат про вакцинацію… Ніяких проблем не було. Єдине - сьогодні попросили показати не міжнародний сертифікат, а український, що дуже легко зробити в один дотик на телефоні", - зазначив він і додав, що йому зручніше використовувати "Дію" для входу до Верховної Ради, аніж тимчасову перепустку.