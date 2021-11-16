П'яний "слуга народу" Трубіцин в КМДА намагався вдарити колегу з "Єдності" Федоренка. ВIДЕО камер спостереження

Депутат від "Слуги народу" в Київраді Владислав Трубіцин намагався вдарити колегу з "Єдності" Ярослава Федоренка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався у будівлі Київської міської державної адміністрації, а відеозапис опублікований у соцмережах і, зокрема, на телеграм-каналі "ПриСлуга".

По данним цього каналу на відео, крім Трубіцина і Федоренка, присутня голова фракції "СН" Євгенія Кулеба і ще двоє чоловіків.

На запису видно, що п'ять осіб про щось розмовляють за невеличкою стійкою. В якийсь момент, один з чоловіків намагається дотягнутися рукою до іншого, а натомість, втрачає рівновагу, падає сам і збиває з ніг жінку. Судячи з того, як при цьому рухається Трубіцин, можна зробити припущення, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

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