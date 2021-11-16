"Зеленський дав команду посадити мене до в'язниці", - Олег Ляшко повідомив про поновлення стосовно нього кримінального провадження. ВIДЕО

Політика Олега Ляшка та його адвоката викликали сьогодні до Бориспільської прокуратури Київської області, щоб повідомити про поновлення кримінального провадження.

Про це журналістам заявив Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Мене та мого адвоката сьогодні на 11 годину викликали в Бориспіль, для того, щоб повідомити про відновлення кримінального провадження, яке було сфальсифіковано 2 роки тому, коли наша команда почала боротьбу проти російської енергетичної агресії", - сказав він.

"Зеленський дав команду відновити кримінальне розслідування, провів нараду за моєю інформацією, де дав команду керівникам силових структур порушувати кримінальні справи, пред'являти звинувачення, ув'язнювати, отримувати замовні вироки судів. Зеленський намагається розправитися з політичними опонентами", - додав Ляшко.

"Зеленський дав команду посадити мене до в'язниці", - стверджує він.

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Ляшко не зазначив, про яке саме кримінальне провадження йдеться. Ймовірно, про справу щодо його бійки з Андрієм Герусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада 2019 року прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.