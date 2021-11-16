Новини Відео

СБУ зумисне зірвала операцію з викриття шпигунів РФ у вищих державних органах України, - розвідник ГУР МО "Швед". ВIДЕО

44 447191
СБУ причетна до зриву багатьох операцій, що готувалися і проводилися головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску програми "Прямий доказ".

Зокрема, у 2019-му році спеціальні підрозділи СБУ зірвали операцію ГУР Міноборони, метою якої було викриття майже усіх шпигунів Росії у вищих державних органах України. Для цього співробітники СБУ штурмували базу армійських розвідників і порушили проти них кілька кримінальних справ.

"Справи ліпили до коліна буквально. Звинувачення вигадували абияк з єдиною метою - зірвати операцію. Коли все це відбувалося, наші групи проводили операцію у результаті якої стала б відомою вся шпигунська мережа РФ у вищих державних органах України", - каже розвідник ГУР МО "Швед".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    Баканов.-Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев. Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
  • Владимир c2a8b9e2
  • 18c49ed2
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини