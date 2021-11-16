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Розвал монобільшості не є метою МФО "Розумна політика". Колеги і самі з цим впораються, - Разумков. ВIДЕО

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Перед МФО "Розумна політика" не стоїть завдання розвалити монобільшість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. 

"Досить часто чую, що метою МФО "Розумна політика" є розвал монобільшості. Відповідаю. Таке завдання не стоїть. Але думаю, що колеги самостійно з цим справляться, адже у фракції достатньо внутрішніх конфліктів", - сказав він.

За словами Разумкова, на сьогодні головне бажання усіх членів об’єднання - робити політику дійсно розумною.

"Проте дивує те, що колеги, з одного боку, заявляють, що це абсолютно звичайне МФО, а з іншого - за останні тижні у ЗМІ було дуже багато негативу та дискусій щодо його утворення.

Розумію, що "Розумна політика" могла створити певні труднощі для декого, але переконаний, людей у парламенті, які хочуть думати та приймати зважені рішення однозначно більше. Впевнений, кількість народних депутатів у МФО буде зростати!" - додав ексспікер ВР.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Подоляковцы уже скатились до полного примитивизма.

    - Экономика в жопе,
    - энергосектор в жопе,
    - внешняя политика в жопе,
    - инвестиции в жопе,
    - больше 50 тысяч трупов от Ковида,
    - ваннергейт,
    - оффшоргейт

    - вот и все результаты ЗЕ.
  • Герхард
    История повторяется, как с ЗЕ.

    А потом наивные глаза и "А кто ж знал?"
  • Muron
    Стає мужик іншому на ногу в автобусі.
    - Ой вибачте!
    - Ти що, курва, інтелєгент?
    - Ні, ні, що Ви… таке ж зебидло як і ви!
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