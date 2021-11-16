Проєкт "Без цензури": Добрехалися? Як Банкова дала задню в "Вагнергейті". ВIДЕО

Що насправді турбує Російську Федерацію? Чи причетний Володимир Зеленський до зливу "вагнерівської" спецоперації? Та як українська влада сама себе зловила на брехні?

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як влада готується пом'якшити майбутній репутаційний удар після понад року брехні про "вагнергейт".

Днями міжнародна група розслідувачів Bellingcat анонсувала двогодинний фільм-розслідування у справі "вагнерівців". Влада приготувалася пом'якшити удар і зібрала ТСК, за результатами засідання якої Мар'яна Безугла фактично виставила президента Зеленського брехуном.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".