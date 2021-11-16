"Подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними", - Лерос. ВIДЕО
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Лерос сказав перед засіданням Печерського райсуду Києва, що має обрати йому запобіжний захід.
"Прокурори вимагають цілодобового домашнього арешту на два місяці. Утім, в суді може багато чого змінитися", - сказав Лерос і нагадав що подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними.
Лерос заявив, що нетерпимо ставиться до непристойних жестів у стінах парламенту і пояснив свої дії надмірними емоціями.
"Це було імпульсивне рішення. За інших умов і я б не схвалив такі дії народного обранця. Такі речі треба розглядати враховуючи контекст і причини. Розпочнемо з того, що на мене напав "слуга народу" Микола Тищенко, а в результаті - ніяких санкцій стосовно нього. Його не відсторонили, справу не завели. Натомість, мені неодноразово вимикали мікрофон під час виступів у ВР. В той момент, спікер Стефанчук вчинив так само. Моя реакція була імпульсивною, але я вважаю, що такого не повинно відбуватися в парламенті. Втім, це сталося і тепер цей суд схожий на виконання команди зеленського розправитися зі мною", - заявив нардеп.
"Вони об'єднали дві підозри в одну справу. Це досить дивно, адже одна з них це хуліганство - інцидент з пальцем в парламенті, а інша - невиконання рішення суду з плівками Єрмака. Більше того, Верховний суд нині розглядає касацію за другою підозрою і заступник Генпрокурора, которий підписав мені підозру, діє не зовсім законно. Окрім того, до справи не долучено інформації, що підозру народному депутату має підписувати виключно генпрокурор, а у разі його відсутності - виконуючий обов'язки генпрокурора. В матеріалах справи відсутній документ, що саме Якубовський виконував обов'язки генпрокурора", - розповів Лерос деякі деталі справи.