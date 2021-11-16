"Подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними", - Лерос. ВIДЕО

Прокурори вимагають для нардепа Гео Лероса цілодобового домашнього арешту на два місяці.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Лерос сказав перед засіданням Печерського райсуду Києва, що має обрати йому запобіжний захід.

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"Прокурори вимагають цілодобового домашнього арешту на два місяці. Утім, в суді може багато чого змінитися", - сказав Лерос і нагадав що подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними.

Лерос заявив, що нетерпимо ставиться до непристойних жестів у стінах парламенту і пояснив свої дії надмірними емоціями.

"Це було імпульсивне рішення. За інших умов і я б не схвалив такі дії народного обранця. Такі речі треба розглядати враховуючи контекст і причини. Розпочнемо з того, що на мене напав "слуга народу" Микола Тищенко, а в результаті - ніяких санкцій стосовно нього. Його не відсторонили, справу не завели. Натомість, мені неодноразово вимикали мікрофон під час виступів у ВР. В той момент, спікер Стефанчук вчинив так само. Моя реакція була імпульсивною, але я вважаю, що такого не повинно відбуватися в парламенті. Втім, це сталося і тепер цей суд схожий на виконання команди зеленського розправитися зі мною", - заявив нардеп.

"Вони об'єднали дві підозри в одну справу. Це досить дивно, адже одна з них це хуліганство - інцидент з пальцем в парламенті, а інша - невиконання рішення суду з плівками Єрмака. Більше того, Верховний суд нині розглядає касацію за другою підозрою і заступник Генпрокурора, которий підписав мені підозру, діє не зовсім законно. Окрім того, до справи не долучено інформації, що підозру народному депутату має підписувати виключно генпрокурор, а у разі його відсутності - виконуючий обов'язки генпрокурора. В матеріалах справи відсутній документ, що саме Якубовський виконував обов'язки генпрокурора", - розповів Лерос деякі деталі справи.

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