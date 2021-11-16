Кораблі з вугіллям прибудуть в Україну до кінця листопада або на початку грудня, - Шмигаль. ВIДЕО

Очікується, що сім кораблів із вугіллям прибудуть в Україну до кінця цього місця або на початку наступного, тому проблем із проходженням опалювального сезону не буде.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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"Ми очікуємо, що до кінця цього місяця або на початку наступного місяця вугілля в Україні вже буде. І, в принципі, ми вийдемо на стандартні параметри, але і зараз нам достатньо тієї потужності, якою володіє Україна. У нас базу забезпечує атомна генерація, яка працює у більшій потужності, ніж минулі осінньо-зимові періоди. У нас є наша гідрогенерація, вітрогенерація працює. Сонячна навіть зараз вже дає свою частинку. Працюють у київському енерговузлі ТЕЦ на газі підняті, але це технологічні питання. Тобто, в принципі, зараз енергосистема Україна збалансована і повністю забезпечена електроенергією", - сказав Шмигаль.

За його словами, ті випадки, коли десь в окремих населених пунктах світло вимикається на годину або дві, – це робочі моменти ремонтів. Це планово, тому відповідна інформація є на сайті Міненерго

"Там на кожен день кожне обленерго подає план ремонтів, які відбуваються у тих або інших населених пунктах. З цим можна наперед ознайомитися", - пояснив він.

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