Ракета-носій Vega з українським двигуном вивела на орбіту розвідувальні супутники Міноборони Франції. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку в фейсбуці ДП "КБ "Південне".
Відзначається, що відмінною особливістю українського БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна для розширення діапазону корисних навантажень.
Це був вже третій пуск РН Vega у цьому році. Усього з 2012 року Vega стартувала 20 разів. За цей час було виведено на орбіту 111 космічних апаратів.
Нагадаємо, що у 2021 році також відбулося два успішні пуски американської РН "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробило КБ "Південне" та виготовив Південмаш. Починаючи з 2013 року ракета доставила на МКС 16 транспортних кораблів Cygnus з вантажем NASA.