МОЗ планує посилити карантинні правила для "жовтої" зони. ВIДЕО

МОЗ планує дещо посилити карантин в Україні. Так, у "жовтій" зоні хочуть ввести повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.

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Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

"Зміни будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів", - заявив він.

Зазначимо, на сьогоднішній день у "жовтій" зоні перебуває дві області - Закарпатська та Кіровоградська. Там, поки що, COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не обов'язкові. Такі обмеження діють у "червоній" зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початок виходу регіонів із "червоної" зони карантину очікується наступного тижня, - Ляшко

Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584, летальних випадків – 78 754. Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19.