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МОЗ планує посилити карантинні правила для "жовтої" зони. ВIДЕО

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МОЗ планує дещо посилити карантин в Україні. Так, у "жовтій" зоні хочуть ввести повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.

Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

"Зміни будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів", - заявив він.

Зазначимо, на сьогоднішній день у "жовтій" зоні перебуває дві області - Закарпатська та Кіровоградська. Там, поки що, COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не обов'язкові. Такі обмеження діють у "червоній" зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початок виходу регіонів із "червоної" зони карантину очікується наступного тижня, - Ляшко

Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584, летальних випадків – 78 754. Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19.

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Топ коментарі

  • Andriy Marchyk
    Все сильніше і сильніше душать
  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    буде вам і йолка, буде вам і посилення
  • A San
    Нагадайте тим дибілам, що та вакцина експериментальна.
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