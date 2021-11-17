Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-вакцини, - Ляшко. ВIДЕО

Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-вакцини. Голова МОЗ Віктор Ляшко звернувся до них.

Тим, хто ще не отримав другого щеплення, він нагадав про необхідність отримання повного курсу вакцинації, передає Цензор.НЕТ .

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"Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли по свою другу дозу попри те, що час її введення вже минув. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації", - заявив він.

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