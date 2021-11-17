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Пожежа у будинку для осіб похилого віку в Дніпрі, де загинули п'ять жінок: поліція затримала другу людину - санітарку закладу. ВIДЕО

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Поліція Дніпра затримала адміністратора та санітарку будинку для людей похилого віку, де 16 листопада загинули п'ять жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора та санітарку закладу. У рамках розслідування буде призначено необхідні експертизи. Слідство триває", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жінки могли померти внаслідок отруєння чадним газом.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку для людей похилого віку у Центральному районі Дніпра виявлено п'ять мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

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Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлено загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом.

Тіла загиблих спрямовано на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що пожежа сталася у приватному будинку для людей похилого віку "Тепло коханих", де загалом проживали 30 осіб, з яких 23 - лежачі хворі.

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    санитарка - это стрелочник..., это такая традиция в подобных случаях...
  • Сергей Ворлог
    Ну как обычно виновата санитарка, а не владелец и тот кто крышивал нелегальное заведение.
  • Igor L
    А до чого тут арешт адміністратора та санітарки, чого їх затримувати? Якщо непристосоване приміщення де не було пожежної сигналізації приймало лежачих хворих, то за це потрібно саджати власників закладу а не персонал.
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