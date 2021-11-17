Пожежа у будинку для осіб похилого віку в Дніпрі, де загинули п'ять жінок: поліція затримала другу людину - санітарку закладу. ВIДЕО

Поліція Дніпра затримала адміністратора та санітарку будинку для людей похилого віку, де 16 листопада загинули п'ять жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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"Поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора та санітарку закладу. У рамках розслідування буде призначено необхідні експертизи. Слідство триває", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жінки могли померти внаслідок отруєння чадним газом.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку для людей похилого віку у Центральному районі Дніпра виявлено п'ять мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

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Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлено загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом.

Тіла загиблих спрямовано на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що пожежа сталася у приватному будинку для людей похилого віку "Тепло коханих", де загалом проживали 30 осіб, з яких 23 - лежачі хворі.