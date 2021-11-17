Пожежа у будинку для осіб похилого віку в Дніпрі, де загинули п'ять жінок: поліція затримала другу людину - санітарку закладу. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора та санітарку закладу. У рамках розслідування буде призначено необхідні експертизи. Слідство триває", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жінки могли померти внаслідок отруєння чадним газом.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку для людей похилого віку у Центральному районі Дніпра виявлено п'ять мертвих жінок віком від 75 до 89 років.
Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлено загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом.
Тіла загиблих спрямовано на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що пожежа сталася у приватному будинку для людей похилого віку "Тепло коханих", де загалом проживали 30 осіб, з яких 23 - лежачі хворі.