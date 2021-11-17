Шкарлет сказав: "Або мене позбавлять наукового ступеня - або він втратить посаду міністра освіти", - Кива. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива розповів, що його позбавили наукового ступеня.

Про це нардеп повідомив журналістам в кулуарах Ради, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Киви, в день обшуків йому подзвонили з Міністерства освіти і науки та запросили на засідання комісії для розгляду його дисертації.

Нардепу повідомили, що засідання комісії відбудеться без його участі.

"Комісія, як мені потім передзвонили та розповіли, ухвалила рішення, що в моїй науковій роботі, як виявилось, немає плагіату. Але в ній недостатньо новизни. Це те формулювання, з яким мене позбавили мого наукового ступеня. Тобто немає питань до захисту, нема питань до плагіату, а є питання тих людей, які отримали чітке завдання. Міністр освіти сказав про те, якщо я сьогодні не виконаю поставлене завдання - завтра мені знімуть з посади", - розповів Кива.

"Або Киву позбавлять наукового ступеня, або я втрачу посаду міністра освіти", - сказав нардеп, додавши, що це йому особисто заявив міністр світи Сергій Шкарлет.

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