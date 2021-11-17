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Кулеба про скупчення військ РФ на кордоні: "У керівництва Росії всі сценарії на столі". ВIДЕО

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає "лякалкою" заяви держсекретар США Ентоні Блінкена і голови британського Генштабу Ніка Картера, що мігрантська криза не випадкова - це спроба спроба відвернути увагу від скупчення військ РФ біля кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"У керівництва Росії всі сценарії на столі. Коли навесні вони розгортали усю військову інфраструктуру вздовж нашого кордону, то це не була якась випадковість чи спроба нас залякати. Це було конкретне зміцнення стратегічних позицій ЗСУ Росії вздовж українського кордону", - розповів голова МЗС.

За словами Кулеби, Україна потрібно максимально серйозно ставитися до ситуації, але панікувати не треба.

Також читайте: Українсько-білоруський кордон не укріплювався, не чекали звідти удару, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Вла
    Які плани, Кулєба?
    Констатація фактів, купа зрадників у вищих ешелонах влади, балаканина замість дій - це все відомі ознаки теперішньої влади.
    Як захищатися плануєте, чи знову, як у 14, сподіваєтесь, що головний тягар приймуть добровольці?
  • A San
    Ох і дибілів же навибирали.
  • 5 копійок
    Блазень скаже що іхтамнєти просто пересувають український кордон, а так нічого особливого.
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