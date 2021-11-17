На сьогоднішній день вакциновані від коронавірусу близько 320 нардепів, - Корнієнко. ВIДЕО

У пункті вакцинації в готелі "Національний" кожного дня вакцинується близько 100 людей.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховної Ради розповів в інтерв’ю журналістам перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

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За його словами, це звичайні українці.

"По-перше в цьому районі немає пункту вакцинації. Найближчий – десь в районі 3 кілометрів", - зауважив перший віцеспікер.

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Він наголосив, що на сьогоднішній день вакциновані близько 320 депутатів, а Апарат Верховної Ради вакцинований на 95%. Нардеп пояснив, що поки що складно назвати точну цифру вакцинованих парламентарів, тому що "хтось ще не доїхав, хтось в процесі, а у когось одна доза".

"Скандалів немає. Депутати проходять до Верховної Ради", - додав політик.

Корнієнко повідомив, що не знає про випадки конфліктних ситуацій за участі депутатів. Окрім того, про який він говорив в понеділок на погоджувальній раді.