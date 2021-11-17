"Війни не існує. Про неї зручно згадувати, коли у нас все х#йово", - нардеп ОПЗЖ Кива пояснив чому привітав Путіна з днем народження. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заперечив війну з Росією і назвав своє вітання президента країни-окупанта Володимира Путіна цілком законною дією. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Кива заявив у кулуарах парламенту

"Законом це дозволено. Оголошеної війни з Росією немає, а є глобальні економічні стосунки. Росія - це один з основних торгівельних партнерів. Я привітав. У нас встановлені дипвідносини... Яка війна?.. Війна існує тоді, коли про неї зручно говорити. Зручно її згадувати, коли у нас все х#йово - ми говоримо про війну. Треба відвернути увагу від того, що "слуга народу" Ковальов влетів у вантажівку п'яний - потрібно говорити про війну. Світло і продукти в країні закінчу.ться - відразу треба говорити про війну. Якби була у нас війна, тоді президент мав би оголосити військовий стан, оголосити про те, що у нас є війна з РФ, парламент має прийняти всі необхідні ухвали. Щоб все було у рамках закону, а так війна тільки в головах тих, хто приховує свої злочини", - сказав Кива.

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