Новини Відео • Війна

"Війни не існує. Про неї зручно згадувати, коли у нас все х#йово", - нардеп ОПЗЖ Кива пояснив чому привітав Путіна з днем народження. ВIДЕО

14 927113
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заперечив війну з Росією і назвав своє вітання президента країни-окупанта Володимира Путіна цілком законною дією. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Кива заявив у кулуарах парламенту

"Законом це дозволено. Оголошеної війни з Росією немає, а є глобальні економічні стосунки. Росія - це один з основних торгівельних партнерів. Я привітав. У нас встановлені дипвідносини... Яка війна?.. Війна існує тоді, коли про неї зручно говорити. Зручно її згадувати, коли у нас все х#йово - ми говоримо про війну. Треба відвернути увагу від того, що "слуга народу" Ковальов влетів у вантажівку п'яний  - потрібно говорити про війну. Світло і продукти в країні закінчу.ться - відразу треба говорити про війну. Якби була у нас війна, тоді президент мав би оголосити військовий стан, оголосити про те, що у нас є війна з РФ, парламент має прийняти всі необхідні ухвали. Щоб все було у рамках закону, а так війна тільки в головах тих, хто приховує свої злочини", - сказав Кива.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кива - один з найцінніших в ОПЗЖ, він контужений, - Рабінович. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Остап Бендер ab873162
    Дайте цьому 3.14дару сєльодки
  • Ziu Zou
    Навіть коментувати цю потвору гидотно, одним словом - гидота лиса
  • Alex Firman
    "Наркоманська тварина": українські воїни просять "плюнути в морду" Киві за поздоровлення Путіна з днем народження. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3293068
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини