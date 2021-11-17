"Без цензури" наживо: Вагнергейт бабах! | Польща і Україна під ударом ворогів | Смаженина з Мордору. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі говоритимуть про про найгарячіші на цей час новини.

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Bellingcat опублікував нові подробиці у справі "вагнерівців!

За висновками розслідування, яке тривало рік, українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" 25 липня 2020 року.

Ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також поговоримо про міграційну кризу на кордонах Білорусі, ймовірність вторгнення мігрантів до України, про те, чим нам може допомогти Велика Британія, а на десерт – трішки смаженини з Російської Федерації.

Буде гаряче, вмикайтеся!