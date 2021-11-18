Російський "Первый канал" розповів про катастрофічний дефіцит і кризу у США: "Полиці пусті. Під загрозою "чорна п'ятниця". Перспектива - Різдво без подарунків ". ВIДЕО
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Кремлівські пропагандисти "Первого канала" розповіли в одному зі своїх сюжетів про "катастрофічний дефіцит і кризу у США".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандистів, американці живуть в умовах тотального дефіциту: полиці в магазинах пусті, а коли щось з'являється - все змітають, під загрозою знаменита "чорна п'ятниця", а в перспективі - Різдво без подарунків.