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Російський "Первый канал" розповів про катастрофічний дефіцит і кризу у США: "Полиці пусті. Під загрозою "чорна п'ятниця". Перспектива - Різдво без подарунків ". ВIДЕО

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Кремлівські пропагандисти "Первого канала" розповіли в одному зі своїх сюжетів про "катастрофічний дефіцит і кризу у США".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандистів, американці живуть в умовах тотального дефіциту: полиці в магазинах пусті, а коли щось з'являється - все змітають, під загрозою знаменита "чорна п'ятниця", а в перспективі - Різдво без подарунків.

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Топ коментарі

  • Zemer
    В магазинах Лос-Анджелеса, Сан-Франциска и Нью-Йорка пустые полки, нет ни матрёшек, ни балалаек, а особенно валенок. Как американцы пройдут зиму, скорей всего отморозят ноги
  • mrSmith
    Совсем чокнулись кацапы…
    Очередная отметка уровня безумия.
  • Чайка Київ
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