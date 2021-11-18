"Був жахливий крик": відсторонена через відсутність вакцинації вихователька влаштувала бійку в дитячому садочку на Рівненщині. ВIДЕО

У Рівному відсторонена через відсутність вакцинації вихователька дитячого садка увірвалася до будівлі з трьома чоловіками та влаштувала розбірки з вимогою відновити її на роботі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Фактів.ICTV".

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Інцидент відбувся під час тихої години. Директор стверджує, що її та ще двох педагогів побили – на руках видно синці.

Конфлікт зупинила поліція.

"Викликали вихователі та директор садка. За їхніми словами, відсторонена працівниця пошкодила майно садка, створювала конфлікт, штовхалася та смикала за одяг, ударила одну з працівниць кулаком в обличчя!" – розповіла речник патрульної поліції Рівненської області Наталія Китюк.

Співробітники дитячого садка заявили, що шоковані поведінкою працівниці. За їхніми словами, вона – єдина з колективу, хто не вакцинувався.

Вони стверджують, що жінку попереджали про усунення та пропонували їй робити ПЛР-тести або взяти довідку, що вакцинація їй протипоказана. Але вихователька не погодилася.

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У поліції відкрили 4 кримінальні провадження за цим інцидентом.

Усунена працівниця, у свою чергу, вирішила звернутися до суду. Але зустрітися з журналістами та прокоментувати подію вона відмовилася.

"Ніхто не очікував. Людина просто увірвалася з трьома невідомими до холу, коли вже дітки спали. Був жахливий крик! Люди невиховані… тому ми були змушені викликати поліцію", – сказала вихователька садка Оксана Андрійчук.