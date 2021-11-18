У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія-боржника: Мав 25 несплачених штрафів за перевищення швидкості. ВIДЕО
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У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія, який порушив правила дорожнього руху та не сплачував штрафи.
Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, інформує Цензор.НЕТ.
"За підтримки колег з МВС, оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям.
Почали з Олексія Олександровича-власника Тойоти.
25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 км/год, це стиль життя. Незаконний", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості понад 150 км/год, забиратимуть автомобілі.
Перший автомобіль у водія-боржника вилучили у Харкові.