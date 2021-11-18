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У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія-боржника: Мав 25 несплачених штрафів за перевищення швидкості. ВIДЕО

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У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія, який порушив правила дорожнього руху та не сплачував штрафи.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтримки колег з МВС, оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям.

Почали з Олексія Олександровича-власника Тойоти.

25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 км/год, це стиль життя. Незаконний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості понад 150 км/год, забиратимуть автомобілі.

Перший автомобіль у водія-боржника вилучили у Харкові.

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Топ коментарі

  • Панас Стець
    З почином! не соромтесь, такого металолому на дорогах дуже багато - конфісковуйте.
  • Харьков Сумской
    Якщо він їздить 147 в місті, то в нього можно вилучати не тільки автомобіль, але й мозок на аналізи.
  • Шрек Баблокат
    Киев отстаёт.. в Хрякове еще 4.11.21г у нигера "мерс" изъяли по неуплаченным штрафам..
    мазафака думал шо Шумахер..
    https://izvestia.kharkov.ua/obshchestvo/v-harkove-u-inostranca-konfiskovali-avtomobil-za-prevyshenie-skorosti-i-dolgi-za-shtrafy-foto/
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