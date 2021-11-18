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У Києві поліцейський штурхонув пасажирку, котра стала на захист водія маршрутки, якого затримували за її заявою. ВIДЕО

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Біля столичного ТРЦ на вулиці Берківецькій, 6 виник конфлікт унаслідок якого поліцейський штурхонув жінку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту опублікований у соцмережах.

Автор запису відзначає, що від початку сварилися водій маршрутки і пасажирка. Сварка дійшла до того, що жінка поскаржилася на водія у поліцію. Патрульні, що прибули на виклик, тривалий час розмовляли з водієм, а потім вирішили його затримати. У цей момент на захист водія стала пасажирка-заявниця - вона всіляко перешкоджала правоохоронцям.

На запису видно, що в якусь мить патрульний штурхонув жінку так, що та вдарилася головою в поліцейський автомобіль. Утім, за кілька секунд зіп'ялася на ноги і знову почала боронити маршрутника. 

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Топ коментарі

  • Ben23
    Какая-то неадекватка, эта странная блонди. Нахрена лезть под руку полиции?
  • Ап Чхи ed4f41e2
    Классно отгребла!
  • Ап Чхи ed4f41e2
    Но, похоже, мало..
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