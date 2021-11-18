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У 2022 році 95% контактів громадян з державою будуть переведені у формат електронних послуг, - "слуга народа" Арахамія. ВIДЕО

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Протягом 2022 року 95% контактів громадян з державою будуть переведені в електронний формат.

Про це в ефірі телеканала "1+1" заявив керівник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом наступного року на 95% контакти людини з державою відбуватимуться за допомогою електронних послуг. Не тому, що це модно, зручно чи з дому, а тому що це перший крок на шляху боротьби з корупцією на низькому рівні та на середньому рівні", - заявив нардеп.

Як пояснив Арахамія, за допомогою діджиталізації відбувається боротьба з побутовою корупцією.

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Топ коментарі

  • Герхард
    И ведь это реально удобно.

    Как с официальными страницами ЗЕ и петициями - взяли и удалили то, что не нравится.
  • Viktor Turchanikov
    Одна удачнея попытка хакерства и вы навсегда лишитесь 95% вашх денег. И не только денег. Готовьтесь выйти из процесса цифровизацмм голым и босым, достаточно посмотреть на фено- и генотип предлагающеего вам все блага.
  • НБ
    Якщо він сам вірить в те що ляпає то він 100% мегрельський дегенерат.
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