У 2022 році 95% контактів громадян з державою будуть переведені у формат електронних послуг, - "слуга народа" Арахамія. ВIДЕО

Протягом 2022 року 95% контактів громадян з державою будуть переведені в електронний формат.

Про це в ефірі телеканала "1+1" заявив керівник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

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"Протягом наступного року на 95% контакти людини з державою відбуватимуться за допомогою електронних послуг. Не тому, що це модно, зручно чи з дому, а тому що це перший крок на шляху боротьби з корупцією на низькому рівні та на середньому рівні", - заявив нардеп.

Як пояснив Арахамія, за допомогою діджиталізації відбувається боротьба з побутовою корупцією.

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