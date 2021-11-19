Кортеж президента Туреччини Ердогана пропускає швидку на жвавому перехресті. ВIДЕО
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Кортеж президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана пропустив автомобіль швидкої допомоги на жвавому перехресті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, оприлюднено в соцмережах.
На записі видно, що, побачивши медичний автомобіль, спочатку зупинився мотоцикліст із супроводу кортежу. Разом з поліцейським, котрий регулював рух на жвавому перехресті, він почав подавати знаки водію швидкої, аби той проїздив через перехрестя першим. Після проїзду медавтомобіля рух кортежу відновився.