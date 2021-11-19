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Кортеж президента Туреччини Ердогана пропускає швидку на жвавому перехресті. ВIДЕО

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Кортеж президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана пропустив автомобіль швидкої допомоги на жвавому перехресті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, оприлюднено в соцмережах.

На записі видно, що, побачивши медичний автомобіль, спочатку зупинився мотоцикліст із супроводу кортежу. Разом з поліцейським, котрий регулював рух на жвавому перехресті, він почав подавати знаки водію швидкої, аби той проїздив через перехрестя першим. Після проїзду медавтомобіля рух кортежу відновився.

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Топ коментарі

  • Ігор Білан
    Зеленський відкрив би вже уголовну справу на швидку яка не пропустила його кортеж
  • mrSmith
    Так то ж президент, а не мартышка дрессированная!
    Случись такое в Киеве, никто бы медиков не пропустил, еще бы и допросили попозже: с какой целью оказались перед кортежем и не готовили ли чего?
  • Yakov Yakov
    бо в Турціїї- президент, а у нас-квартальне бидло.
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