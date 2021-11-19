Кортеж президента Туреччини Ердогана пропускає швидку на жвавому перехресті. ВIДЕО

Кортеж президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана пропустив автомобіль швидкої допомоги на жвавому перехресті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, оприлюднено в соцмережах.

На записі видно, що, побачивши медичний автомобіль, спочатку зупинився мотоцикліст із супроводу кортежу. Разом з поліцейським, котрий регулював рух на жвавому перехресті, він почав подавати знаки водію швидкої, аби той проїздив через перехрестя першим. Після проїзду медавтомобіля рух кортежу відновився.

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