Нагородну зброю Киви вручать двом захисникам України, - Монастирський. ВIДЕО

Нагородну зброю, яку нардеп ОПЗЖ Ілля Кива раніше здав МВС, вручать двом нацгвардійцям - учасникам ООС.

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я хочу зазначити, що так, ця зброя, народним депутатом була здана. І більше того, можу сказати, що саме сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців Національної гвардії", - сказав міністр.

За його словами, йдеться про Сергія Сідоріна та Назарія Ясінського.

"Сідорін Сергій Володимирович, командир другого батальйону оперативного призначення, який в 2014 році брав участь в ООС і бере. Знешкодив танк ворога і дістав осколкове поранення. І вивів підрозділ з-під масового обстрілу. А також Назарій Ясінський, командир першого батальйону оперативного призначення, який з 2014 року до цього року бере участь в ООС, також брав участь у виявленні диверсійних груп, вивів багато бійців з-під вогню, і власне його робота відзначена на найвищому рівні відзнакою "Нагородна зброя", - розповів Монастирський.

За його словами, саме ця зброя сьогодні буде вручена цим героям, "які насправді мають честь і мають право бути відзначеними українською державою такою високою відзнакою. Така позиція українського народу, така позиція українського уряду".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.

18 листопада Кива здав два нагородні пістолети.

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