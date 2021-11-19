З померлим екскомандувачем Сухопутних військ ЗСУ генералом Анатолієм Пушняковим попрощалися в Києві. ВIДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 листопада, в Києві в Будинку офіцерів попрощалися з померлим колишнім командувачем Сухопутних військ ЗСУ генералом Анатолієм Пушняковим.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Пушняков помер 17 листопада. Сьогодні в Києві пройшла церемонія прощання з померлим. Віддати останню шану генералу Пушнякову прийшли зокрема ексміністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та Герой України Ігор Гордійчук.

Пушняков Анатолій Савватьєвич народився 03.03.1954 року у смт Кодима Подільського району Одеської області. У 1975 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, Військову академію бронетанкових військ ім. Р. Малиновського (1987), Національну академію оборони України (2000).

Проходив службу на посадах командира танкового взводу та командира танкової роти мотострілецького полку, начальника штабу - заступника командира танкового батальйону. Був направлений для подальшого проходження служби до Афганістану. Після закінчення Військової академії бронетанкових військ продовжував службу на посадах командира танкового батальйону, начальника штабу - заступника командира танкового полку, командира танкового полку, начальника штабу - заступника командира механізованої дивізії та командира дивізії. Після закінчення Національної академії оборони України обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача корпусу Південного оперативного командування, з 2002 р. - командувач 32-го армійського корпусу. У 2004 р. - перший заступник командувача військ Західного оперативного командування. З липня 2005 до грудня 2005 - Командир українського миротворчого контингенту, одночасно заступник командира багатонаціональної дивізії "Центр Південь" в Іраку. З березня 2006 по травень 2007 р. - начальник Головного управління особового складу - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України. З 2007 по 2009 р. - заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з бойової підготовки - начальник управління бойової підготовки. З 2009 р. - перший заступник командувача СВ ЗС України. З 2014 року командувач СВ ЗС України.

Пушняков подав у відставку, а його рапорт задовольнив міністр оборони України Степан Полторак.

13 січня 2016 року Президент України Петро Порошенко звільнив Анатолія Пушнякова з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України (указ № 4 від 13.01.2016).

Має такі нагороди:

Орден Червоної Зірки;

Повний лицар ордена Богдана Хмельницького (орден І ступеня - 2015, ІІ ступеня - 2013, ІІІ ступеня - 2005);

Медаль "За військову службу Україні" (30 вересня 1997);

Відзнаки Міністерства оборони України "Іменна вогнепальна зброя", "Доблесть і честь", "Знак пошани".

Андрій Таран





Валерій Залужний





Ігор Гордійчук































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ