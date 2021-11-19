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"Це - політичний злочин і українська влада не має виправдання", - Грозєв про приховування інформації про "вагнергейт". ВIДЕО

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Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, що не має виправдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню Новая газета.

"Українська влада накопичила масив потрібної, важливої інформації не тільки для себе, а й для інших країн. Більше того, вдалося її легалізувати. Це потрібно було для справи МН-17, це було необхідним для самої України у справі про фінансування тероризму проти Росії і багатьох інших справах... Без цих матеріалів доказовість усіх цих справ стає у десятки разів меншою. Це не просто злочин, це - політичний злочин, що ніяк не може бути виправданий", - сказав Грозєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Напівзірвану операцію можна було перетворити на "плюс", опублікувавши її матеріали. Люди розуміють, що операція була і заперечення має вигляд провалу", - Грозєв про "Вагнергейт". ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Лысый коротышка
    У мене товариш за Зє проголосував. Хоча ніби науковець, і завжди раніше то за Свободу то ще за когось патріотичного голосував. А тут переклинило під впливом ЗМІ - "Барига, зрада...". Ми з ним посралися, коли я взнав, що він збирається за Зє голосувати і не спілкувалися десь рік. Кілька місяців як знову почали трохи спілкуватися і про політику не говорили. І щось каже мені недавно: "Ну от цей клоун..." Я йому - "Ну ти ж сам за нього голосував". А він такий мені: "Хіба? А я вже і не пам'ятаю". Я йому кажу "Ах ти ж ****, привів до влади цього ублюдка, а тепер навіть і не пам'ятаєш типу." Як зручно влаштований людський мозок - забуває все погане, що вчинив. Ну так от. У нас ще довго будуть Зє і їм подібні у владі і їм справді як з гусака вода - тому що такі ось виборці.
  • Zelya Vsyo
    Это просто 111-я статья УК Украины в чистом виде. До пожизненного.
  • 5 копійок
    А зелені як з гусака вода.
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