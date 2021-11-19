"Це - політичний злочин і українська влада не має виправдання", - Грозєв про приховування інформації про "вагнергейт". ВIДЕО
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Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, що не має виправдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню Новая газета.
"Українська влада накопичила масив потрібної, важливої інформації не тільки для себе, а й для інших країн. Більше того, вдалося її легалізувати. Це потрібно було для справи МН-17, це було необхідним для самої України у справі про фінансування тероризму проти Росії і багатьох інших справах... Без цих матеріалів доказовість усіх цих справ стає у десятки разів меншою. Це не просто злочин, це - політичний злочин, що ніяк не може бути виправданий", - сказав Грозєв.