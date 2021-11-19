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В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП. ВIДЕО камер спостереження

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В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автопригоду зафіксували камери спостереження.

На записі видно, що після ДТП пасажир спорткару виїшов з автомобіля і підібрав номерний знак, що відпав від удару.

Автор відео стверджує, що автопригода сталася на розі вулиць Олеся Гончара і Богдана Хмельницького, а водія-порушника вже розшукує поліція. 

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Очередной какой нибудь Слуга Народа.
  • Антон Чигур
    Стритсракер ?!!
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    он сбежал - страховка не положена
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