В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП. ВIДЕО камер спостереження
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В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автопригоду зафіксували камери спостереження.
На записі видно, що після ДТП пасажир спорткару виїшов з автомобіля і підібрав номерний знак, що відпав від удару.
Автор відео стверджує, що автопригода сталася на розі вулиць Олеся Гончара і Богдана Хмельницького, а водія-порушника вже розшукує поліція.