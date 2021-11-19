Польща повідомляє, що мігранти пішли з кордону. ВIДЕО

Мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузниця-Брузгі" на території Білорусі.

Про це повідомила у твіттері поліція Підляського воєводства, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала відео місцини, на якій раніше був розташований табір мігрантів.

"Покинуті табори біля Кузниці внаслідок рішучої позиції польських служб", - йдеться у повідомленні.

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Схоже відео опублікувалі й польські прикордонники. На ньому видно, як білоруські служби прибирають місце покинутого табору біля прикордонного переходу.

Раніше Білорусь повідомила, що основні табори мігрантів на кордоні з Польщею очищено, а людей перемістили до прикордонного транспортно-логістичного центру.