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Польща повідомляє, що мігранти пішли з кордону. ВIДЕО

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Мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузниця-Брузгі" на території Білорусі.

Про це повідомила у твіттері поліція Підляського воєводства, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала відео місцини, на якій раніше був розташований табір мігрантів.

"Покинуті табори біля Кузниці внаслідок рішучої позиції польських служб", - йдеться у повідомленні.

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Схоже відео опублікувалі й польські прикордонники. На ньому видно, як білоруські служби прибирають місце покинутого табору біля прикордонного переходу.

Раніше Білорусь повідомила, що основні табори мігрантів на кордоні з Польщею очищено, а людей перемістили до прикордонного транспортно-логістичного центру.

Топ коментарі

  • Роберт Мюллер
    Военнослужащая-волонтер польских территориальных сил идёт готовить арабского младенца
  • Maxim Ak-Murza
    Я бы ей сдался в полон без раздумий.
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Идут в Украину
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