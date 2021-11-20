"Нагорода підписана Путіним", - Турчинов продемонстрував досьє, зібране на вагнерівців, затримання яких готували розвідники. ВIДЕО

Українські розвідники зібрали досьє на кожного найманця російської ПВК "Вагнер", затримання яких готувалося в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" екс-секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

"До мене звернулися офіцери через наших депутатів, вони передали документи, щоб захистити їх від спроби знищення. Ви розумієте, що навіть у цих умовах наші розвідники зібрали колосальний масив матеріалів. Наприклад, ось досьє на кожного вбивцю, який воював на нашій території. Тут вже розповідали докладно про створення приватної військової компанії, через яку наші розвідники вербували всіх бажаючих отримати високі гонорари, великі гроші за кордоном – у Сирії, або у Венесуелі. Розвідники вимагали: доведіть, що ви вмієте воювати, доведіть, що ви вбивали людей. "Вагнерівці" самі віддавали документи про свої свої нагороди, накази, військові квитки, розповідали, як вони вбивали українських військових. Серед них були люди, які збивали українські літаки та мали відношення до знищення Малазійського "Боїнгу"", – сказав він.

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За словами екс-секретаря РНБО, розвідниками "зібрано колосальну інформацію".

"Наприклад, в моїх руках ви бачите документи - Харитонова, одного із цих бойовиків, який має нагороду "За заслугі пєрєд отєчєством". Вбивати українців - це в Росії заслуги перед вітчизною. Ця нагорода підписана президентом Путіним. Тобто зібрані документи свідчать про відповідальність політичного керівництва Росії за війну в Україні, за вбивство українців. Безумовно, ці матеріали дуже цінні, і не можна допустити їх знищення", - наголосив Турчинов.

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