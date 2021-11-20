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Українських правозахисників Ястребову та Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку Саакашвілі, депортували з Грузії. ВIДЕО

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Грузинські спецслужби депортували українських правозахисників Віру Ястребову та Павла Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку ув'язненого Міхеіла Саакашвілі.

Про це Ястребова повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (йдеться про 19 листопада - ред.), я і мій колега Павло Лисянський прилетіли до Тбілісі, щоб організувати одиночні пікети під в'язницею, де перебуває громадянин України Міхеіл Саакашвілі і біля особняка олігарха Іванішвілі, який фактично є "смотрящим" від РФ над Грузією. Після прильоту нас одразу затримали представники грузинських спецслужб. У нас забрали документи, допитали, а потім 3,5 години просто тримали у незнанні. Потім під конвоєм нас посадили на літак та відправили до України", - розповіла правозахисниця.

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За словами Ястребової, вона повідомила про ситуацію уповноважену ВРУ з прав людини Людмилу Денісову.

"У документах про причину депортації нам не повідомили. А грузинські спецслужби забрали у мене валізу і не повернули", - додала Ястребова.

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Українських правозахисників Ястребову та Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку Саакашвілі, депортували з Грузії 01

Топ коментарі

  • Vedana
    А пікети на підтримку українських прикордонників, коли це чмо продерлося через наш кордон і тицяло пальцем в офіцера та погрожувало йому "я тєбя пасажу" ці персонажі робити не вважали за потрібне ?
    Виперли грузини ? Правильно зробили. Хай заборону на в'їзд у країну ще років на 5 видадуть.
    Скільки можна нас бомбардувати новинами про цього ідіота ?
  • Olga Mansika
    Ці,так звані,українські правозахисники, не хочуть влаштувати пікет біля "хатинки" Єрмака чи на Банковій?Їх не цікавить злита зелюками операція по Ізоляції ?Чого вони поперлись в чужу країну пікетувати за порушника кордонів і законів?
    "Активісти" хренові.Проти Іванішвілі в Грузію пікетувати поперлись.В Україні все добре,своїх "івінішвілі" вони не бачать.
    Ось такі "правозахисники" на побігушках і по замовленню,дискредитують саму суть захисту прав.
    Добре зробили грузини,що виперли їх з країни
  • 5 копійок
    Нічого мутити воду в чужій країні. Без вас розберуться.
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