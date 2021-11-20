Українських правозахисників Ястребову та Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку Саакашвілі, депортували з Грузії. ВIДЕО
Про це Ястребова повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (йдеться про 19 листопада - ред.), я і мій колега Павло Лисянський прилетіли до Тбілісі, щоб організувати одиночні пікети під в'язницею, де перебуває громадянин України Міхеіл Саакашвілі і біля особняка олігарха Іванішвілі, який фактично є "смотрящим" від РФ над Грузією. Після прильоту нас одразу затримали представники грузинських спецслужб. У нас забрали документи, допитали, а потім 3,5 години просто тримали у незнанні. Потім під конвоєм нас посадили на літак та відправили до України", - розповіла правозахисниця.
За словами Ястребової, вона повідомила про ситуацію уповноважену ВРУ з прав людини Людмилу Денісову.
"У документах про причину депортації нам не повідомили. А грузинські спецслужби забрали у мене валізу і не повернули", - додала Ястребова.