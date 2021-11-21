Європарламент та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування як доказ прямої участі Росії у війні на Донбасі, - засновник The Insider Доброхотов. ВIДЕО

Європейський парламент та Організація об'єднаних націй звернулись до Bellingcat із проханням надати матеріали з розслідування у справі "вагнерівців" як прямий доказ участі Російської Федерації у війні проти України на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Роман Доброхотов, головний редактор видання Insider, яке працювало над розслідуванням разом з Bellingcat, розповів в інтерв’ю для програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.

"На мій погляд, згідно з тим, як була організована спецоперація по затриманню бойовиків ПВК "Вагнера", зі 100% вірогідністю літак з бойовиками мав бути посаджений у Києві.

Річ у тому, що згідно з планом на посадку літака, який вже знаходився б над територією України, було виділено близько 20 хвилин. До того ж, якби диспетчер повідомив про примусову посадку, ймовірність того, що екіпаж літака відмовився б виконувати наказ, дорівнює нулю. Тим паче настільки мені відомо, екіпаж був проінформований", - наголосив журналіст.

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Доброхотов зауважив, що спецоперація по "вагнерівцях" стала дуже важливою, оскільки в період підготовки до неї було зібрано чимало доказів прямої російської агресії проти України. Він додав, що після публікації розслідування "Bellingcat", до них звернулись міжнародні організації з проханням надати матеріали як доказ участі РФ війни на Донбасі.

"Після того, як вийшло наше розслідування, до нас звернулись і представники Європейського парламенту, й ООН з проханням надати матеріали розслідування, які пов’язані зі злочинами цих бойовиків в Україні, оскільки це має прямий зв’язок з Російською Федерацією. Це дуже важливі свідчення. І тепер, я думаю, що їх будуть використовувати як докази прямої участі РФ у війні на Донбасі", - додав Доброхотов.

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